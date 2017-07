Treffsikker fotballgolf

MANDAG 10. JULI

09.00 – 10.00 Registrering av deltakerne.

10.00 Åpning av Småtrolluka i Rindalshuset.

10.30 – 12.00 1. økt fotball

12.30 Lunsj

13.00 Mesternes Mester ved Trollbanen

14.30 – 16.00 2.økt fotball

17.00 Middag

18.00 Fotballgolf - arrangement ved Tjønna.

TIRSDAG 11. JULI

09.00 Frokost for de som overnatter

10.00 – 11.30 1. økt fotball

12.00 Lunsj

13.00 Mesternes Mester ved Trollbanen

14.30 – 16.00 2.økt fotball

17.00 Middag

19.00 – 21.00 Diskotek for deltakerne i Rindalshuset

20.00 Kino.

ONSDAG 12. JULI

09.00 Frokost for de som overnatter

10.00 – 11.30 1. økt fotball

12.00 Lunsj

13.00 Mesternes Mester ved Trollbanen

14.30 – 16.00 2.økt fotball

17.00 Middag

18.00 Kino

TORSDAG 13. JULI

Tur for gruppe 8 og 9 Oppmøte kl. 10.00.

09.00 Frokost for de som overnatter

10.00 – 11.30 1. økt fotball

12.00 Lunsj

13.00 Mesternes Mester ved Trollbane

14.30 – 16.00 2.økt fotball

16.00 Straffesparkkonkurranse. Finale for de som har kvalifisert seg.

17.00 Middag

18.30 Rindal Sparebanks Triatlon ved Tjønna

FREDAG 14. JULI

09.00 Frokost for de som overnatter

09.30 Oppmøte Trollbanen

10.00 Fotballturneringen starter

12.00 Grillmat for de som overnatter

12.30 Finaler Mesternes Mester

Ca. 16.00 Avslutning Småtrolluka 2017

MAT

For deltakere som skal overnatte, er det mat i kantina ved Rindal skole. Her serveres både frokost, lunsj, middag og kveldsmat. Ønsker noen å kjøpe mat på enkelte dager, gjøres det direkte i kantina på Rindal Skole. Dette er et tilbud for alle deltakere, foresatte og andre familiemedlemmer.

Pris for: Frokost kr. 50,- Lunsj kr. 50,- Middag kr. 100,-

OVERNATTING

Skjer på Rindal Skole. Mottakelse av deltakere skjer fra kl. 08.00 mandag 10. juli. De vil da bli fordelt på rommene etter alder og kjønn. Det vil være voksne personer tilstede hele natten.

MESTERNES MESTER

Under årets Småtrolluke vil alle deltakerne ha mulighet til å bli Mesternes Mester. Det blir en konkurranse med ulikt tema for hver dag. Å møte opp på alle konkurransene vil derfor være en fordel, hvis man har lyst til å komme til finalen. På fredag blir det finale mellom de 5 med flest poeng fra gruppe 1-5, og de 5 med flest poeng fra gruppe 6-11. Finale i Mesternes Mester skjer under en pause i turneringa. Fra mandag-torsdag foregår konkurransene i pausen på Trollbanen kl. 13.00.

TUR

Det er ikke bare fotball i denne uka. En av dagene arrangerer vi tur med mange spennende opplevelser.

Det kommer mer info om dette senere.